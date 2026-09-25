Empresarios de Quintana Roo y Belice acuerdan ampliar negocios con nueva agenda binacional

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CHETUMAL.- Quintana Roo y Belice buscan establecer una relación comercial con mayor continuidad mediante una agenda que incluye nuevos encuentros empresariales, una segunda misión comercial y acciones dirigidas a facilitar el intercambio de productos, servicios e inversiones entre ambos territorios.

Los acuerdos fueron resultado de la Misión Comercial Belice 2026, realizada del 12 al 16 de septiembre, en la que participaron empresarios de Quintana Roo y Yucatán para establecer contactos con compañías y organismos empresariales del vecino país.

Uno de los principales encuentros fue la Ronda de Negocios México-Belice, celebrada el 15 de septiembre, que reunió a 28 empresarios beliceños, además de representantes de la Belize Chamber of Commerce and Industry, Investment Belize y BELTRAIDE.

Como primer paso de seguimiento se realizará una reunión virtual entre empresarios de ambos países para identificar oportunidades específicas en cuatro áreas: comercialización de productos, prestación de servicios, inversiones y apertura de empresas.

La intención es que las compañías interesadas puedan avanzar hacia contactos directos con potenciales compradores, distribuidores, proveedores o socios, en lugar de limitar la relación a encuentros generales entre organismos empresariales.

A partir de los resultados de esa reunión se determinará la fecha de una segunda misión comercial a Belice, con la que se pretende continuar las negociaciones iniciadas durante la visita realizada en septiembre.

La agenda también contempla un encuentro presencial en Chetumal, con el propósito de incorporar a un mayor número de empresas de la región fronteriza y ampliar las oportunidades de intercambio con el sector empresarial beliceño.

Otro de los asuntos planteados fue la movilidad en la frontera. Empresarios señalaron las dificultades que enfrentan ciudadanos de Belice durante su ingreso a México y consideraron necesario agilizar algunos procedimientos migratorios que pueden convertirse en obstáculos para el intercambio comercial y turístico.

El interés por fortalecer los vínculos responde también a las características del mercado beliceño. Los datos presentados durante la misión indican que el país recibió 562 mil 405 turistas con pernocta durante 2024 y cuenta con mil 256 hoteles activos, un sector que puede representar oportunidades para proveedores de productos y servicios de la Península de Yucatán.

Asimismo, se reportaron importaciones beliceñas por 163.53 millones de dólares en alimentos y animales vivos y por otros 194.6 millones de dólares en bienes manufacturados, segmentos en los que empresarios de la región buscan incrementar su participación.

Sergio León Cervantes, integrante de Empresarios por Quintana Roo, señaló que uno de los objetivos es transformar los acercamientos aislados entre empresarios en una relación comercial con seguimiento, mecanismos de vinculación y oportunidades concretas de negocios.

Chetumal, pese a su cercanía geográfica y su histórica relación comercial con Belice, tuvo una participación limitada en la primera misión. Únicamente dos empresas de la capital quintanarroense formaron parte de la delegación, integrada principalmente por representantes empresariales del norte del estado y de Yucatán.

La baja presencia empresarial de Chetumal se presenta en momentos en que el comercio de la capital busca recuperar participación en el mercado beliceño frente a otros puntos fronterizos, particularmente Guatemala, mientras persisten dificultades relacionadas con infraestructura y algunos procedimientos migratorios.

El próximo encuentro empresarial previsto en Chetumal representará, por ello, una oportunidad para ampliar la participación de negocios de la zona sur de Quintana Roo dentro de una agenda que busca convertir la cercanía con Belice en una relación comercial más constante y estructurada.