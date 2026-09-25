Semarnat rechaza megahotel de 10 edificios proyectado para Punta Maroma, en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no otorgó la autorización ambiental solicitada para el proyecto Hotel Terraesmeralda Punta Maroma, un desarrollo turístico que contemplaba la construcción de 954 habitaciones en la zona costera de Playa del Carmen.

El proyecto, promovido por Terraesmeralda, S.A. de C.V. bajo el expediente 23QR2025T0050, aparece en la información publicada por la dependencia federal con el resultado “No aplica”, por lo que no obtuvo la autorización requerida para continuar con el desarrollo en los términos presentados.

La propuesta contemplaba la construcción de 10 edificios con 682 habitaciones junior, 108 presidenciales y 164 ejecutivas, además de ocho albercas, un spa, salón para eventos, gimnasio, canchas de tenis y diferentes espacios comerciales y de servicios.

El complejo también tendría capacidad para 802 vehículos y estaba planteado para desarrollarse en cinco etapas a lo largo de un periodo de 18 años.

Como parte del procedimiento ambiental, la empresa solicitaba el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sobre una superficie señalada en el proyecto como de 4 mil 757 hectáreas, donde se contemplaba remover vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia.

En total, el desarrollo abarcaría dos predios con una superficie conjunta reportada de 11 mil 852 hectáreas dentro del complejo Punta Maroma, aproximadamente a 2.3 kilómetros de la carretera Cancún-Tulum.

De acuerdo con la documentación presentada por la promovente durante la evaluación ambiental, la inversión estimada para el proyecto era de aproximadamente cinco millones de dólares, destinados a infraestructura hotelera, equipamiento, obras complementarias y sistemas sustentables.

Hotel Terraesmeralda Punta Maroma representaba el segundo intento de la empresa por desarrollar un complejo turístico de grandes dimensiones en esta zona.

Previamente, Terraesmeralda había promovido Pueblo Bonito Punta Maroma, registrado ante la autoridad ambiental con el expediente 23QR2022T0034.

Ese procedimiento tuvo un desenlace diferente, ya que no fue rechazado por Semarnat. La propia empresa presentó el desistimiento de la solicitud y el trámite fue concluido en marzo de 2025.

Meses después fue ingresado el proyecto Hotel Terraesmeralda Punta Maroma bajo un nuevo expediente y con una propuesta que contemplaba las 954 habitaciones y demás instalaciones turísticas.

Con el resultado emitido dentro del procedimiento ambiental, el nuevo proyecto tampoco obtuvo la autorización federal solicitada para desarrollarse en Punta Maroma.