Lidia Rojas acusa presunto sabotaje durante foro que reunió a más de 500 mujeres en Chetumal

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CHETUMAL.- La vicecoordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Lidia Rojas Fabro, acusó un presunto intento de boicot durante el foro “Del Territorio al Poder”, realizado en el Centro de Convenciones de Chetumal, luego de que el inmueble se quedara sin energía eléctrica y suministro de agua mientras más de 500 mujeres participaban en las actividades.

La regidora de Movimiento Ciudadano en Othón P. Blanco atribuyó las fallas a una posible represalia política y responsabilizó a quienes administran el recinto. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que permita establecer que las interrupciones fueron deliberadas ni que hayan sido ordenadas por alguna autoridad estatal. Tampoco se localizó una explicación oficial sobre la causa del corte eléctrico.

El foro reunió a mujeres procedentes de diferentes municipios de Quintana Roo y tuvo como objetivo la capacitación, el intercambio de experiencias y la formación de liderazgos femeninos. La organización Mujeres en Movimiento reportó posteriormente la asistencia de más de 500 participantes.

De acuerdo con Rojas Fabro, el Centro de Convenciones había funcionado con normalidad previamente, pero durante la jornada se interrumpió completamente la energía, lo que dejó fuera de operación la iluminación y el aire acondicionado durante varias horas.

La dirigente afirmó que los tableros e interruptores eléctricos permanecieron bajo candado y señaló que también fue suspendido el suministro de agua en los sanitarios. Según su versión, ningún administrador o técnico del inmueble acudió durante ese periodo para explicar lo sucedido o solucionar las fallas.

Ante la falta de electricidad, los organizadores recurrieron a una planta auxiliar proporcionada por los responsables del equipo de sonido, con la que pudieron mantener en funcionamiento los micrófonos y algunas pantallas para continuar con los paneles.

Pese a las fallas, las actividades programadas se llevaron a cabo. Reportes posteriores del propio Movimiento Ciudadano confirmaron que existieron problemas con el suministro eléctrico, aunque sus comunicados sobre el evento no atribuyeron directamente la causa a una intervención gubernamental.

En el encuentro participaron Anayeli Muñoz, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento; las diputadas federales Patricia Mercado, Laura Ballesteros y Claudia Salas; Sofía Castro, secretaria de Organización y Acción Política de Movimiento Ciudadano; Cecilia Santos Solís, del Laboratorio de Espacios Públicos del Sureste de México, y la propia Rojas Fabro.

Durante la jornada también fue presentada Laura Souza como delegada estatal de Mujeres en Movimiento en Quintana Roo.

Tras las fallas registradas, Rojas Fabro calificó lo ocurrido como parte de “viejas prácticas de la política” y sostuvo que se trató de un acto de intimidación. Las organizadoras relacionaron lo sucedido con la actividad territorial que Movimiento Ciudadano desarrolla en Chetumal, aunque esta interpretación corresponde a su posicionamiento político y no a una conclusión acreditada por alguna autoridad.

Laura Ballesteros y Rojas Fabro señalaron además que los hechos podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, al considerar que se obstaculizó un espacio destinado a su participación política. Esa calificación representa la postura de las integrantes de Movimiento Ciudadano y requeriría, en caso de presentarse una denuncia formal, ser determinada por las autoridades competentes.

El episodio fue llevado posteriormente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde representantes de Movimiento Ciudadano denunciaron públicamente lo ocurrido en Chetumal y lo calificaron como violencia institucional y política contra las mujeres.