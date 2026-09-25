Vigilan desplazamiento de sargazo ante posible avance hacia interior de la Bahía de Chetumal

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Foto: La Jornada

CHETUMAL.- El arribo inusual de sargazo registrado en Bacalar Chico y el Canal de Zaragoza podría extenderse hacia zonas más próximas a Chetumal si las condiciones ambientales favorecen el desplazamiento de las manchas hacia el interior de la bahía, advirtió la bióloga María Luisa Villarreal Sonora.

La especialista señaló que el fenómeno no debe analizarse únicamente a partir de las acumulaciones observadas hasta ahora en esos dos puntos, debido a que las condiciones pueden modificar la trayectoria y concentración del alga durante los próximos días.

Aunque actualmente no existe una acumulación generalizada de sargazo frente a Chetumal, Villarreal Sonora explicó que será necesario mantener el monitoreo para determinar si los recientes arribos son temporales o si pueden convertirse en una presencia más significativa dentro de la Bahía de Chetumal.

Uno de los escenarios bajo observación es precisamente que las manchas detectadas en Bacalar Chico y el Canal de Zaragoza continúen desplazándose hacia sectores interiores de la bahía.

De ocurrir este movimiento, el sargazo comenzaría a ser más visible en áreas cercanas a Chetumal, lo que abriría un nuevo punto de atención para autoridades, pescadores y especialistas ambientales.

Villarreal Sonora aclaró que este escenario dependerá de la evolución de las condiciones ambientales, por lo que todavía no puede establecerse que las acumulaciones necesariamente llegarán hasta las inmediaciones de la capital del estado.

El comportamiento resulta particularmente inusual debido al momento del año en que se presentan estos avistamientos. La especialista explicó que el fenómeno ocurre al final de la temporada de sargazo, periodo en el que normalmente disminuyen los arribos y comienza el retiro del alga.

Por ello, el seguimiento de las manchas durante los próximos días permitirá conocer si se trata de un episodio aislado en Bacalar Chico y el Canal de Zaragoza o si el sargazo continuará avanzando hacia otros sectores de la Bahía de Chetumal.