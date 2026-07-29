Empresarios de Tulum denuncian cobros por conectar cámaras al C2 y C5

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TULUM.- Empresarios de Tulum denunciaron presuntos cobros indebidos de entre 1,200 y 1,500 pesos para conectar las cámaras de videovigilancia de sus negocios a los sistemas C2 o C5, requisito que les habría sido solicitado como parte del proceso para obtener o renovar sus licencias de funcionamiento.

Las inconformidades fueron expuestas durante el Segundo Encuentro Empresarial, donde restauranteros y comerciantes aseguraron que el pago era necesario para recibir la Carta Responsiva o constancia correspondiente y poder continuar con el trámite administrativo.

Tras las denuncias, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, Edgar Aguilar Rico, rechazó que exista algún cobro oficial por ese procedimiento y precisó que la expedición de la Carta Responsiva es completamente gratuita.

El funcionario informó que se iniciará una investigación para determinar quién habría solicitado esos pagos y, de confirmarse alguna irregularidad, proceder al deslinde de responsabilidades.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Seguridad Pública colocará una lona informativa en sus instalaciones para recordar a los contribuyentes que el trámite no tiene costo.

Asimismo, el Ayuntamiento exhortó a personas físicas y morales a realizar directamente el procedimiento ante la dependencia y evitar intermediarios durante la gestión de sus licencias de funcionamiento.