Reforzarán vigilancia con nuevas cámaras corporales para policías de los 11 municipios

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CHETUMAL.– El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC) prevé adquirir entre 600 y 800 cámaras de solapa para reforzar el equipamiento de las corporaciones policiacas de los 11 municipios de Quintana Roo, informó su titular, Adrián Martínez Ortega.

El funcionario explicó que la cantidad definitiva dependerá del precio de los equipos al momento de la compra. Con esta adquisición se busca incrementar del 40 al 50 por ciento la proporción de policías estatales y municipales que cuentan con cámaras corporales, tomando en cuenta que la entidad dispone de aproximadamente 2 mil 500 elementos operativos.

Equipos impedirán que los policías apaguen las cámaras

Martínez Ortega detalló que los nuevos dispositivos incorporarán tecnología que evitará que los agentes puedan desactivar las cámaras durante su jornada de trabajo, lo que permitirá mantener un monitoreo en tiempo real y fortalecer la transparencia en las actuaciones policiales.

El titular del SESESC señaló que la intención es mejorar las condiciones de supervisión y brindar mayor seguridad tanto a los elementos como a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se han detectado casos de uso indebido de las cámaras de solapa en Quintana Roo, aunque destacó que la actualización del equipo busca reforzar los mecanismos de vigilancia y prevenir posibles actos de corrupción.

Compra dependerá del presupuesto federal

El funcionario precisó que la adquisición estará sujeta a los recursos que la Federación destine al estado, por lo que el número de cámaras y sus características dependerán del presupuesto disponible.

Añadió que esta limitación impide adquirir modelos de mayor costo, como los equipos valuados en alrededor de 40 mil pesos que anteriormente fueron comprados por el municipio de Playa del Carmen.

Fondos de seguridad registran avance de hasta 60%

Respecto al ejercicio de los recursos federales para seguridad pública, Adrián Martínez Ortega informó que los fondos provenientes del FASP y del FOFISP presentan un avance de entre 50 y 60 por ciento, ya que las ministraciones se entregan de manera mensual.

Explicó que estos recursos benefician a diversas instituciones del estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General del Estado (FGE), CEAVEQROO, el C3, el Tribunal de Justicia y los 11 ayuntamientos, que reciben el 20 por ciento del fondo destinado al fortalecimiento de la seguridad pública.