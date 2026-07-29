Habitantes de Chiquilá analizan cierre carretero por fallas en suministro eléctrico

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CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS.- Habitantes de Chiquilá advirtieron que podrían bloquear la carretera de acceso al puerto si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no resuelve los constantes apagones que afectan a la comunidad desde hace alrededor de un mes y medio.

De acuerdo con Alberto Pérez, vecino de la localidad, en los últimos 45 días se han registrado cortes de energía hasta tres veces por semana, además de variaciones de voltaje que han provocado daños en aparatos eléctricos y equipos de refrigeración.

Comercios reportan pérdidas

Las fallas en el suministro eléctrico han impactado principalmente a comercios, cooperativas pesqueras y familias que dependen de la refrigeración para conservar alimentos y otros productos.

Según el habitante, las pérdidas económicas ya suman varios miles de pesos debido al deterioro de mercancías y a las averías ocasionadas en electrodomésticos.

Acusan atención preferente a Holbox

Entre las principales inconformidades de la población se encuentra el tiempo que tarda la CFE en restablecer el servicio.

Alberto Pérez afirmó que los habitantes consideran que la empresa da prioridad a las reparaciones en Holbox, mientras que Chiquilá permanece por periodos más prolongados sin electricidad.

Además, los apagones han complicado las noches en la comunidad debido a las altas temperaturas, lo que ha incrementado el descontento entre las familias y quienes laboran en el puerto.

Analizan bloqueo carretero

Ante la falta de una solución definitiva, líderes comunitarios y pobladores analizan realizar un bloqueo en la carretera de acceso a Chiquilá como medida de presión para exigir a la CFE un suministro eléctrico estable y la atención inmediata de las fallas.

Con información de La Pancarta de Quintana Roo