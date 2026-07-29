Boicot de viajeros canadienses cuesta miles de millones a EU

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WASHINGTON.- Los viajes de ciudadanos canadienses a Estados Unidos registraron una caída histórica durante julio, lo que ha derivado en una pérdida estimada de 3 mil 300 millones de dólares en ingresos turísticos para ese país, en medio del deterioro de la relación bilateral tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con un informe del gobierno de Canadá, las visitas a territorio estadounidense disminuyeron más de 30 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, el descenso más pronunciado desde el periodo posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El reporte señala que esta reducción forma parte de una racha de 11 meses consecutivos de retrocesos en los cruces fronterizos, considerada la más prolongada y profunda registrada hasta ahora.

Aranceles y tensión política, entre las causas

Según el informe, el regreso de Trump a la presidencia y la imposición de nuevos aranceles a productos canadienses marcaron el inicio del desplome en los viajes hacia Estados Unidos.

El estudio advierte que la disminución de visitantes continuó durante los primeros meses de 2026, lo que refleja un cambio sostenido en los hábitos de viaje de los ciudadanos canadienses.

Crece el rechazo hacia Estados Unidos

Una encuesta del Pew Research Center, realizada el mes pasado, reveló un amplio rechazo de los canadienses hacia Estados Unidos, atribuido a la retórica y las políticas impulsadas por Donald Trump durante los últimos 19 meses.

El sondeo también muestra un deterioro en la percepción sobre la confiabilidad de Estados Unidos. Mientras que en 2022 el 83 por ciento de los canadienses lo consideraba un socio confiable, actualmente esa proporción se redujo al 35 por ciento.

Por su parte, el centro de estudios EconoFact reportó que únicamente 17 por ciento de los canadienses respalda los aranceles impuestos por Trump, que alcanzan 50 por ciento para las importaciones de aluminio y acero provenientes de Canadá.

Declaraciones de Trump también afectan el turismo

El informe señala que, además de las medidas comerciales, las declaraciones del mandatario estadounidense sobre una posible incorporación de Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos también han contribuido al deterioro del clima entre ambos países.

Durante una reunión celebrada en mayo en la Casa Blanca, el primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió a esa propuesta al afirmar que Canadá “no está a la venta” y que “nunca lo estará”.