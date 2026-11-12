Encabeza Mara Lezama entrega de 242 kits para prevenir el pie diabético

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CANCÚN.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado de México en implementar una campaña integral de prevención del pie diabético, una estrategia enfocada en reducir complicaciones derivadas de la diabetes mediante la detección oportuna, el autocuidado y la entrega gratuita de apoyos especializados, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Al encabezar la entrega de 242 kits para la prevención del pie diabético y otros 242 paquetes para el control de la diabetes e hipertensión, la gobernadora Mara Lezama Espinosa resaltó, junto con la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, y la directora de la Beneficencia Pública, Claudia Verduzco, que esta política pública coloca en el centro a las personas y busca evitar amputaciones, mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer la cultura de la prevención.

Previo a la entrega, las y los beneficiarios recibieron una capacitación sobre diabetes, alimentación saludable y prácticas para el cuidado diario de sus pies, como parte de una estrategia integral impulsada por la Beneficencia Pública del Estado y la Secretaría de Salud.

Los kits de prevención del pie diabético incluyen estudio plantográfico, plantillas personalizadas, calzado especial para personas con diabetes y un ungüento para el cuidado de la piel. Asimismo, los paquetes para el control de diabetes e hipertensión contienen baumanómetro, glucómetro y tiras reactivas para el monitoreo permanente de la salud.

Durante el evento se informó que, en lo que va de la actual administración estatal, ya se han entregado alrededor de mil kits para la prevención del pie diabético.

La directora general de la Beneficencia Pública del Estado, Claudia Gómez Verduzco, destacó que Quintana Roo es pionero a nivel nacional con esta campaña preventiva, orientada a disminuir el riesgo de lesiones y amputaciones mediante la educación y el seguimiento oportuno de los pacientes.

En su mensaje, la gobernadora explicó que el programa fue diseñado con base en evidencia médica, estadísticas y las necesidades expresadas por personas que viven con diabetes, con el propósito de brindar apoyos verdaderamente útiles y personalizados.

“¿Por qué hacemos estas políticas públicas? Porque los queremos ver sanos y sanas. Lo que queremos es que se cuiden, que tengan calidad de vida. De eso se trata esta nueva forma de gobernar, un gobierno humanista con corazón feminista que pone siempre a las personas en el centro de las decisiones”, expresó Mara Lezama.

María Luisa Prieto, beneficiaria del programa, recordó que luego de ver en La Voz del Pueblo que esta acción se realizaba en Chetumal, ella solicitó a la Gobernadora que llegue también a Cancún. “Quiero agradecer por tener este gobierno humanista que está con nosotros y que nos hace sentir que no estamos solos”, dijo.