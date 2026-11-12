Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene las caravanas migrantes; Sheinbaum responde

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump amenazó este jueves 12 de noviembre con duplicar de inmediato los aranceles a México si el gobierno mexicano no detiene a las caravanas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. La advertencia se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que una de esas caravanas seguía en Chiapas y había pasado de 600 a unas 100 personas.

Trump difundió la advertencia en su red social, donde exigió que México frenara el avance de los grupos. Su mensaje planteó la duplicación de los aranceles como una medida condicionada a la respuesta del gobierno mexicano.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas informan a los integrantes de la caravana sobre las dificultades para ingresar a Estados Unidos. Según la mandataria, la política migratoria de ese país no ha cambiado y no ofrece asilo a quienes intentan llegar en esas condiciones. Dijo que, al recibir esa información, muchos optan por no continuar el trayecto.

La presidenta sostuvo que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte de México desde el inicio de la actual administración de Trump. Añadió que su gobierno mantiene el contacto con los grupos para informarles sobre las condiciones de ingreso a Estados Unidos y evitar que prosigan hacia la frontera.

Sheinbaum también mencionó otra caravana procedente de Honduras. Señaló que las autoridades siguen el mismo procedimiento con ese grupo y que, según la información de su gobierno, la mayoría de sus integrantes prefiere regresar a su país.