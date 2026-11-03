Encabeza Mara Lezama graduación de primera generación de Diplomado en Seguridad y Atención al Turista

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CANCÚN.- Por primera vez en la historia de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo (UNSEQ), clausuró el Primer Diplomado en Seguridad y Atención al Turista encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Fueron 52 integrantes de distintas corporaciones -19 mujeres y 33 hombres- los que concluyeron su formación especializada, luego de dos meses de capacitación para mejorar la atención, prevención y respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a visitantes y habitantes de los destinos turísticos, así como para fortalecer la coordinación entre municipios, estado y federación para homologar criterios de actuación.

“Les pido que honren el uniforme, que piensen bien cada decisión que significa la imagen de miles de personas que viven de la industria turística, del que maneja el camión, la que sirve la comida, quien prepara los alimentos, el jardinero, el de mantenimiento, los hostes, etc.” expresó la Gobernadora.

A las y los egresados, Mara Lezama exhortó a sentirse orgullosos de su trabajo e invitó a cambiarle la percepción a la gente que, por largos años, y con justa razón porque hubo mucha gente que se corrompió, piensa que todos somos iguales.

“Hoy es momento de decirles que no somos iguales, que somos servidoras y servidores públicos de primer nivel, policías turísticos capacitados y profesionales que contribuyen a que cada turista se lleve una gran experiencia. Y eso, en muchos momentos de la vida del turista, estará en sus manos”, añadió la titular del Ejecutivo.

La generación está integrada por 33 hombres y 19 mujeres; 15 de Benito Juárez, 9 de Playa del Carmen, 4 de Isla Mujeres, 4 de Puerto Morelos, 15 de la SSC estatal y 5 de la Guardia Nacional, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.

Añadió que, durante 2 meses, las y los participantes cursaron 240 horas de formación distribuidas en 10 módulos, que incluyeron cultura turística, marco jurídico, atención al visitante, derechos humanos, perspectiva intercultural, prevención de la trata de personas, primeros auxilios, protección civil, uso legítimo de la fuerza, inglés básico y deontología.

Entre los temas prioritarios destacó la identificación y prevención de posibles casos de trata de personas y explotación sexual en entornos turísticos, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes, así como al respeto de la dignidad y los derechos humanos.

Destacó que como parte de la continuidad de esta estrategia, se desarrolla una segunda generación con 40 participantes. Al sumar a sus integrantes, los 52 egresados de la primera edición y los 85 policías que ya cuentan con certificación, se prevé alcanzar 177 perfiles especializados en seguridad turística.

Al dar la bienvenida, la presidenta municipal Ana Paty Peralta destacó el respaldo del gobierno municipal para seguir fortaleciendo a las corporaciones de seguridad y avanzar en la construcción de paz, porque la grandeza de Cancún está en la forma en que se cuida a las personas.

Participaron en esta ceremonia la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; Gral. Brigadier G.N. E.M. Sergio López Acosta, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Quintana Roo; Blanca Merari Tziu Muñoz, presidenta municipal de Puerto Morelos; Capitán de Navío I.M. Carlos Hugo Montiel Sánchez, en representación de la Quinta Región Naval; Cor. Pol. Mil. Mauricio Noguez Miranda, en representación de la Guarnición Militar de Cancún; Isla Magaña López, encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Isla Mujeres; Fermín Monje Montiel, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Enrique Baños Abedun de Lima, Rector de la Universidad Tecnológica de Cancún.