Gran Costa Maya cerró octubre con 40.2% de ocupación hotelera, frente al 62.1% estatal

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CHETUMAL.- El Aeropuerto Internacional de Chetumal registró 48 operaciones en la última semana de octubre: apenas el 1.6 por ciento de los movimientos aéreos de Quintana Roo. En ese mismo periodo, la ocupación hotelera de la Gran Costa Maya se ubicó en 40.2 por ciento, frente al 62.1 por ciento estatal, según el reporte semanal de la Secretaría de Turismo (Sedetur).

El cierre de octubre se sumó a un año de menor ocupación para la capital. Entre enero y julio de 2026, el porcentaje de habitaciones ocupadas en Chetumal cayó 5.9 puntos respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Quintana Roo. Hoteles, restaurantes y pequeños comercios del sur esperan que las vacaciones de diciembre ayuden a recuperar la actividad.

La diferencia en conectividad fue marcada. De las 2 mil 956 operaciones de los cuatro aeropuertos del estado, Cancún concentró 2 mil 752; Cozumel registró 82 y Tulum, 74. Chetumal mantuvo conexiones con solo dos destinos nacionales durante octubre y no tuvo rutas internacionales, aunque en el informe oficial figuraron cuatro aerolíneas.

La ocupación hotelera también mostró contrastes: Costa Mujeres alcanzó 72.1 por ciento; la Riviera Maya, 65.8 por ciento, y Cancún, 59.9 por ciento. En Mahahual, la Sedetur destacó la llegada de 10 cruceros durante la semana, aunque su reporte no detalló cuántos pasajeros desembarcaron ni cuántos realizaron compras o contrataron servicios en la comunidad.

En Chetumal, la Feria de la Frontera Sur (Expofer) dio un respiro al hotel Princess. Su recepcionista, Said Hernández, contó que el establecimiento llegó a llenar sus 50 habitaciones hasta siete días durante la feria. Entre sus huéspedes habituales mencionó a trabajadores mexicanos, incluidos algunos del Tren Maya, y a visitantes de Belice, a quienes suele recomendar un recorrido por Calderitas y la bahía de Chetumal.

Hernández explicó que el hotel mantuvo tarifas de hasta 700 pesos para atraer huéspedes entre septiembre y noviembre. Si mejora la demanda en diciembre, dijo, el precio podría subir alrededor de 100 pesos.

El panorama de las rentas vacacionales tampoco mostró una ocupación superior a la mitad en los tres destinos del sur. Al 30 de octubre, Mahahual registró 43 por ciento de ocupación en 135 propiedades activas y una tarifa promedio de mil 500 pesos por noche. Bacalar reportó 45 por ciento en 508 alojamientos, con un precio promedio de 2 mil 900 pesos. Chetumal alcanzó 47 por ciento en 357 propiedades, con una tarifa de 824 pesos, una de las más bajas entre los principales destinos del estado.

En Bacalar, los prestadores de servicios aprovecharon el Día de Muertos para atraer visitantes durante la temporada baja. Cerca de 30 embarcaciones participaron en el desfile nocturno de las Ánimas por la laguna, que dio paso al primer Festival de Piratas de las Catrinas. Jesús Velázquez, promotor de la iniciativa, explicó que la apuesta es consolidar el festival el próximo año como una opción cultural para residentes y turistas.

Los conciertos en Chetumal y el desfile en Bacalar ofrecieron alternativas en semanas de baja demanda. El reto para el sur sigue siendo atraer a más visitantes que se queden a dormir y que su estancia se traduzca en consumo para los negocios locales.

Con información de Grupo Animal