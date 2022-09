Encargada de Recursos Humanos huye a Bélgica con la nómina de su empresa. ¿Cuál es la verdad de este caso? 

Comparte esta Noticia

En los últimos tiempos, las personas han recurrido a las redes sociales para denunciar todo tipo de acontecimientos, tal y como el caso de la empleada de Recursos Humanos que se hizo viral por supuestamente haberse ido de viaje a Bélgica con el dinero de los trabajadores de la empresa.

La tendencia de los últimos años es denunciar en las plataformas virtuales posibles delitos en lugar de hacerlo ante las dependencias gubernamentales. Es así como en redes sociales como Facebook diariamente internautas postean publicaciones, fotos y videos “quemando” a personas.

Fue mediante la cuenta de Twitter del usuario @viilla_ donde se difundieron las fotos de la captura de pantalla de la conversación sostenida a través de la app de WhatsApp y la de la empleada de Recursos Humanos.

En la conversación, Alejandra le informa a su jefe que, desde ese día, ya no se presentará a trabajar, detallando que se fue de viaje y que en esos momentos se encuentra en Bélgica, por lo que le desea que pronto encuentre a alguien que la sustituya en el puesto.

“Por la mañana recibimos la noticia de que la encargada de RH de la empresa se fugó con la nómina, argumentó que había problemas con el banco, pero en realidad se fue a Bélgica con la nómina de los empleados. Tengan cuidado”, escribió el Twitter en el post donde adjuntó la captura de la conversación en WhatsApp y la foto de la gerente que supuestamente se había ido al país europeo.

Tras que la mujer le informara que estaba en el extranjero, el supuesto jefe la encara y le recuerda que no depositó la nómina del personal que labora en la compañía, a lo cual ella le responde que eso ya no es su problema al no trabajar ya ahí, por lo que el hombre le anuncia que se tomarán “acciones legales”.

Al viralizarse la publicación en Twitter, pues fue compartida casi 2 mil veces, los internautas hallaron el perfil de la supuesta extrabajadora de Recursos Humanos, por lo que procedieron a mandarle todo tipo de mensajes, ante lo cual la mujer tuvo que salir a aclarar que todo se trataba de una broma.

“Solo lo diré una vez pq nomamen que weba, lo de ayer de @viilla_ es mame, el morro necesitaba atención y ya. Si nos seguimos y el men se cayó de chiquito. Y si, si tengo el cabello morado para los que siguen preguntándome. Ahora por favor déjenme ver Sailor Moon, gracias”, twitteó.