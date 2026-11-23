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COZUMEL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el contrato de donación del terreno donde se construirá un nuevo Hospital General de Zona en Cozumel.

Acompañada del delegado del IMSS en Quintana Roo, Víctor Gasca Martínez, la gobernadora informó que el predio, de 40 mil metros cuadrados, pertenecía al Gobierno del Estado. El nuevo Hospital General de Zona del IMSS beneficiará a más de 52 mil derechohabientes.

El hospital ampliaría la capacidad de atención de 25 a 90 camas e incorporaría servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, pediatría, cirugía y diversas especialidades médicas.

Mara Lezama señaló que contar con más servicios en la isla reducirá los traslados y gastos de las familias que requieren atención especializada. También reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del director general del IMSS, Zoé Robledo, al proyecto.