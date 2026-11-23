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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la salida de Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y afirmó que no se prevén cambios en su gabinete.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las versiones difundidas en medios digitales y redes sociales sobre una supuesta separación del funcionario.

Sheinbaum dijo desconocer el origen del rumor y reiteró su decisión de mantener a García Harfuch al frente de la dependencia, salvo que él determine otra cosa.

“Omar está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone de otra cosa, yo lo mantengo ahí”, expresó.

La presidenta insistió en que no hay cambios previstos en el equipo de gobierno, con lo que rechazó las versiones que circularon durante los últimos días.