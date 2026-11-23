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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, y su organización actuaron durante años con impunidad en Sinaloa debido a la corrupción y las omisiones de autoridades. Tras su captura, anunció el refuerzo de las corporaciones policiales y la instalación de un sistema de vigilancia carretera.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario sostuvo que algunas autoridades se dejaron corromper y otras permitieron, por omisión, que el grupo continuara sus actividades. No identificó a los servidores públicos a los que atribuyó esas conductas.

García Harfuch reconoció a los militares que participaron en la Operación Centella, mediante la cual fue detenido el presunto dirigente del Cártel de Guasave. El despliegue dejó cuatro elementos fallecidos y diez heridos.

El secretario señaló que los soldados salieron a proteger a la población y detener a personas que, durante años, generaron violencia, distribuyeron drogas y reclutaron jóvenes, privándolos de decidir libremente sobre sus vidas.

Meza Flores cuenta en México con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, principalmente fentanilo. En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y ofreció hasta cinco millones de dólares por información para capturarlo.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, García Harfuch anunció la próxima entrega de más de 150 vehículos, adicionales a las 100 patrullas proporcionadas en meses anteriores.

Entre las unidades mencionó 90 patrullas, 14 camionetas tácticas blindadas y otras diez camionetas blindadas, destinadas a la Policía Estatal y a las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán. El apoyo incluirá capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones, así como equipos de drones de vigilancia y entrenamiento para operarlos.

En las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo, con 720 cámaras y 30 detectores de placas.

El sistema será operado por el Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir de mediados de diciembre. La Guardia Nacional, la Defensa y la Marina tendrán acceso a esa infraestructura.

Además, el Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones.

García Harfuch adelantó que el Gabinete de Seguridad viajará este martes a Culiacán para realizar la primera entrega de patrullas, evaluar la situación del estado y reunirse con las autoridades locales y el personal desplegado en la entidad.