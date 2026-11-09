Entrega Mara Lezama domo en la primaria “Ka’ambes” de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Un total de 965 estudiantes de la escuela primaria general “Ka’ambes” del fraccionamiento Pescadores en esta ciudad inauguraron junto con la gobernadora Mara Lezama Espinosa su nuevo domo y cancha deportiva, que fortalece la infraestructura del plantel y hace realidad un proyecto esperado por la comunidad escolar desde su fundación en el año 2019.

La obra fue ejecutada bajo la supervisión del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), a cargo de Moisés Fernando Pérez Canto. Los trabajos comprendieron la edificación de un domo ligero de estructura metálica con columnas de concreto armado, así como la construcción de 510 metros cuadrados de cancha deportiva con piso de concreto.

Durante la ceremonia inaugural, la Gobernadora conversó con las niñas y niños del plantel sobre la importancia de tomar las mejores decisiones, evitar juegos violentos, controlar el uso de los teléfonos celulares y ser inmensamente felices. Incentivó a las y los chavos a activarse físicamente, mantener hábitos saludables y mantenerse alejados de las adicciones y de cualquier forma de violencia.

Después del corte del listón inaugural, Mara Lezama organizó actividades para motivar el uso de las nuevas instalaciones, como el tiro de penales en la nueva cancha. Asimismo, entregó equipo deportivo, entre balones de fútbol, básquet, voleibol, red, casacas, conos, etc. Y finalmente, firmó playeras.

Esta escuela está integrada al programa Escuelas Transparentes, pues cuenta con un código QR en el acceso principal para que cualquier ciudadano pueda consultar de manera clara y accesible los detalles de la obra.