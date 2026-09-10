Entrega Mara Lezama nuevo domo a más de 500 estudiantes de secundaria técnica “8 de Octubre”, en Cancún

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CANCÚN.- Más de 500 estudiantes de la escuela secundaria técnica No. 16 “8 de Octubre”, de Cancún, recibieron de la gobernadora Mara Lezama Espinosa su nuevo domo, un espacio que mejora la infraestructura educativa y se convierte en un espacio digno, seguro y funcional para sus actividades académicas, cívicas y deportivas.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo interactuó con las y los alumnos, a quienes exhortó a continuar sus estudios, evitar los videojuegos violentos, alejarse de las adicciones y conductas autodestructivas, a extender sus alas y ser felices.

Durante la ceremonia de inauguración, el secretario de Obras Públicas, Rafael Lara Díaz, explicó que este nuevo domo de 510 metros cuadrados de construcción incluye cancha de básquetbol, pintura antiderrapante, luminarias LED, cubierta de lámina, sistema de drenaje pluvial, estructuras y tableros para básquetbol, así como sistema de postes y red para voleibol.

Este domo forma parte del proyecto estratégico para la construcción de 1,109 domos en todo Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama para fortalecer los espacios educativos y favorecer el desarrollo académico, cívico y deportivo de las comunidades escolares.

Mara Lezama invitó a las chavas y chavos a cuidar su nuevo domo, pero sobre todo a usarlo en actividades que fomenten la convivencia y construyan la paz. “Sí se pudo, tenemos un domo más”, citó.