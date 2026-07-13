Entrega Mara Lezama nuevo domo en Huay-Pix y fortalece infraestructura educativa

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HUAY-PIX.- Al entregarles su nuevo domo a los y las alumnas de la telesecundaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” de Huay-Pix, la gobernadora Mara Lezama Espinosa los exhortó a tomar decisiones pensando muy bien las consecuencias, porque este gobierno humanista con corazón feminista los quiere felices y con una vida libre de violencia.

“Vengo a entregarles su domo, pero también a decirles que deseo que sean inmensamente felices, que las actitudes autodestructivas no les van a llevar a una vida feliz”, expresó la Gobernadora quien estuvo acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y la secretaria de Educación Elda Xix Euán.

Como parte de las acciones para transformar la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos, seguros y funcionales para las y los estudiantes, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), construye mil 109 domos en escuelas públicas de la entidad.

Esta obra beneficia de manera directa a 130 estudiantes, de los cuales 90 pertenecen a la telesecundaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” y 40 al telebachillerato Comunitario que tiene 12 años de actividad, así como a las futuras generaciones.

La entrega de este domo representa el cumplimiento de un compromiso realizado por la gobernadora Mara Lezama el 28 de octubre de 2025, cuando anunció a través de sus redes sociales oficiales la construcción de esta infraestructura educativa para beneficio de las y los estudiantes de Huay-Pix. Hoy, ese compromiso se convierte en una realidad que mejora las condiciones de aprendizaje y convivencia de la comunidad escolar.

La obra atiende una necesidad histórica de la comunidad educativa de la telesecundaria, institución fundada el 4 de enero de 1982, que durante 44 años careció de un domo para realizar actividades cívicas, deportivas, culturales y recreativas en condiciones adecuadas.

En el mismo plantel también opera el telebachillerato Comunitario Huay-Pix, creado el 1 de septiembre de 2014, ampliando las oportunidades educativas para las y los habitantes de la comunidad.

Como parte de la ceremonia, Mara Lezama entregó material deportivo y cortó el listón inaugural, acompañada del presidente de la Codeq, Jacobo Arzate Hop; del secretario del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Luis Gamero Barranco; así como las alumnas Andrea Valentina Betancourt, del 3er grado de telesecundaria, y Miriam Vela García, del 4º semestre de telebachillerato.