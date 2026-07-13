Rafa Marín llama a la unidad de Morena y el PT y a defender la transformación durante asamblea en Bonfil

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CANCÚN.- Rafa Marín encabezó una Asamblea Informativa por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la delegación Alfredo V. Bonfil, donde llamó a la militancia de Morena y del Partido del Trabajo (PT) a fortalecer la organización del movimiento y combatir la desinformación.

Durante el encuentro, al que asistieron militantes y simpatizantes de ambos partidos, destacó que la defensa de la soberanía también implica mantener informada a la ciudadanía sobre los avances del proyecto de la Cuarta Transformación.

“Defender nuestra soberanía también implica luchar contra la desinformación. Debemos informarnos e informar a los demás sobre los logros de la Transformación, con datos verificables y contrastables”, expresó.

Marín afirmó que la organización de la militancia es fundamental para hacer frente a las campañas de desinformación y consolidar el proyecto político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, convocó a fortalecer los espacios de diálogo y formación política mediante asambleas y círculos de estudio que permitan difundir los avances del movimiento entre la población.

“Debemos reunirnos en asambleas y círculos de estudio para informarnos, pero también para organizarnos en defensa de nuestro gobierno popular, de nuestros avances sociales y de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”, señaló.

La reunión concluyó con un llamado a mantener la unidad y continuar trabajando por la Transformación y la defensa de la soberanía nacional.

“Sigamos unidos. Sigamos informados. Sigamos organizados. Porque la patria no se vende. La patria se ama, se cuida y se defiende”, concluyó.