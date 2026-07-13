Estados Unidos impone nuevas sanciones contra empresas, milicias y entidades del gobierno de Cuba

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WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra organizaciones militares, entidades gubernamentales y empresas vinculadas al Estado cubano, como parte de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las medidas están dirigidas contra “los pilares interconectados” del aparato militar, político y económico de la isla.

Entre las organizaciones sancionadas se encuentran las Milicias de Tropas Territoriales, las Brigadas de Respuesta Rápida, la Asociación de Combatientes de la Revolución y la corporación Antex, señaladas por Washington como instrumentos de represión.

Asimismo, fueron incluidas en la lista el Ministerio de Turismo de Cuba y diversas empresas estatales, entre ellas Gecomex, Caudal, Gemar, Enetec y Coreydan, relacionadas con actividades comerciales y de importación y exportación de combustibles.

Las sanciones contemplan el congelamiento de cualquier activo que estas entidades posean en Estados Unidos, además de prohibir operaciones comerciales y financieras con personas o empresas estadounidenses.

Varias de las compañías sancionadas mantienen vínculos con el conglomerado militar GAESA, considerado uno de los principales administradores de la actividad económica en Cuba y que ya había sido sancionado por Washington el pasado 1 de mayo.

El Departamento del Tesoro aclaró que las medidas no buscan afectar a inversionistas extranjeros que participen en operaciones necesarias para concluir transacciones previamente iniciadas con algunas de las empresas sancionadas, siempre que cumplan con los procedimientos establecidos por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para enfrentar las amenazas que, a su juicio, representa el gobierno cubano y promover reformas políticas y económicas en la isla.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las nuevas sanciones y acusó a Washington de intensificar la presión económica contra el país.

A través de redes sociales, sostuvo que las medidas buscan afectar las condiciones de vida de la población y calificó la política estadounidense como una acción de carácter “criminal y genocida”.