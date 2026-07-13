Uqroo crea el primer Centro Certificador de la Lengua Maya de México con respaldo del Inali

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CHETUMAL.- La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo) se convertirá en la primera institución de educación superior del país en contar con un Centro Certificador de la Lengua Maya, iniciativa que se desarrollará con el respaldo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

El coordinador del programa, Hilario Chi Canul, informó que este proyecto busca fortalecer la preservación, profesionalización y reconocimiento de las lenguas indígenas, además de otorgar una certificación oficial a quienes acrediten sus conocimientos del idioma maya.

Explicó que la Uqroo y el Inali se encuentran en proceso de formalizar un convenio mediante el cual la universidad fungirá como sede oficial de certificación.

“Las constancias emitidas contarán con el aval de ambas instituciones, otorgando reconocimiento oficial a las competencias lingüísticas de quienes acrediten el examen”, señaló.

Como parte de la implementación del proyecto, el pasado 10 de julio se realizó una prueba piloto en el campus Chetumal Bahía, con la participación de 11 hablantes de lengua maya provenientes de comunidades de Quintana Roo y Yucatán.

La evaluación permitió validar el instrumento que se utilizará para certificar a cualquier persona interesada en acreditar oficialmente su dominio del idioma.

El proceso de certificación contempla cuatro etapas: comprensión lectora, comprensión auditiva, producción escrita y producción oral, con el propósito de evaluar de manera integral las habilidades lingüísticas de los aspirantes.

Chi Canul destacó que esta certificación será de gran utilidad para docentes, intérpretes, traductores, guías de turistas y otros profesionistas que utilizan la lengua maya en su actividad laboral, pero que actualmente carecen de un documento oficial que avale sus competencias.

Con este proyecto, la Uqroo se coloca a la vanguardia en el fortalecimiento de las lenguas originarias y abre la puerta a mayores oportunidades académicas, laborales y de reconocimiento para los hablantes de lengua maya.