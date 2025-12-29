Entrega Mara Lezama renovada cancha “Los Tules”, en Supermanzana 248 de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezaron la entrega municipal de la cancha “Los Tules”, ubicada en la Supermanzana 248, la cual fue objeto de una renovación integral como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Durante el recorrido, Mara Lezama destacó que esta transformación es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, así como de una visión de gobierno que coloca a las personas en el centro de las decisiones y reconoce la participación activa de las y los vecinos, quienes cuidan y se apropian de cada espacio recuperado.

Por su parte, Ana Paty Peralta señaló que la cancha “Los Tules” forma parte de un proyecto más amplio que contempla la renovación de nueve canchas en el municipio de Benito Juárez, con lo cual se beneficia a más de 100 mil personas, entre familias, deportistas y habitantes de diversas colonias.

Subrayó que los gobiernos de la transformación gobiernan escuchando a la gente y que, en la supermanzana 248, la solicitud fue clara: contar con un espacio digno para convivir, practicar deporte y fortalecer la vida comunitaria.

La presidenta municipal resaltó que esta cancha de pasto sintético representa justicia social, prevención y generación de oportunidades para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, al ofrecer un lugar adecuado para el esparcimiento y la sana convivencia.

En su mensaje, la gobernadora Mara Lezama enfatizó que un espacio público activo contribuye a alejar a las juventudes de la violencia y a acercarlas a valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la disciplina. Asimismo, invitó a la ciudadanía a disfrutar, cuidar y dar vida a esta cancha, al reiterar que el deporte construye comunidad y que el acceso a espacios públicos de calidad es un derecho.

Ambas autoridades coincidieron en que en la cancha “Los Tules” no solo se practica deporte y se convive, sino que también se construye futuro, fortaleciendo el tejido social y el bienestar de las familias cancunenses.