Recolectan más de 628 ton de residuos en 2025 mediante jornadas en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el firme compromiso de promover el desarrollo sustentable y una cultura ambiental responsable, el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado logró recolectar más de 628 toneladas de residuos reciclables durante 2025, a través de los programas Reciclatón y Kilo Verde, implementados por la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático.

De enero a diciembre, el programa Reciclatón permitió la recolección de más de 613 toneladas de residuos, mientras que el programa Kilo Verde sumó 15 toneladas adicionales, fortaleciendo una estrategia integral basada en la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de subproductos, además de fomentar el cuidado de la flora nativa mediante el intercambio de material reciclable por plantas de la región.

La secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Samantha Álvarez, destacó que ambos programas han registrado un crecimiento sostenido, reflejado en el aumento del número de puntos de acopio, de participantes y del volumen de residuos recolectados, los cuales son canalizados a empresas recicladoras para su adecuado procesamiento y disposición final.

“Estos programas, que se realizan de manera mensual en distintos puntos del municipio, facilitan la correcta recolección de residuos, reducen la presión sobre los rellenos sanitarios y contribuyen a disminuir la contaminación ambiental, promoviendo la economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos en Playa del Carmen”, subrayó.

Actualmente, el municipio cuenta con 14 Puntos de Acopio Temporales, que operan el primer viernes de cada mes, así como un Punto de Acopio Fijo en funcionamiento permanente, incentivando la participación activa de empresas recicladoras, desarrolladoras, hoteles, comercios, iniciativa privada, dependencias gubernamentales y la ciudadanía playense.

Durante las jornadas se reciben y clasifican residuos sólidos urbanos, como papel, cartón, envases Tetra Pack, plásticos (PET o PETE, HDPE y LDPE), vidrio y metales. Asimismo, se acopian residuos peligrosos, entre ellos pilas alcalinas, medicamentos caducados y aceite automotriz usado, así como residuos de manejo especial, como equipos electrónicos y electrodomésticos, cartuchos, tóners y aceite vegetal comestible usado, cuyo manejo inadecuado representa un riesgo para el medio ambiente.

La titular de la dependencia informó que los programas Reciclatón y Kilo Verde continuarán durante 2026, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la protección ambiental y la participación ciudadana.

La primera edición del Reciclatón 2026 se llevará a cabo el 9 de enero, en los 14 Puntos de Acopio Temporales; mientras que el programa Kilo Verde, que es una campaña que fomenta una cultura ecológica con atención particular al cuidado de la flora nativa, iniciará actividades el 23 de enero, en los domos del fraccionamiento Mundo Hábitat y de la colonia Gonzalo Guerrero, en esta ciudad.