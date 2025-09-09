Entregan Mara Lezama y Ana Paty Peralta 303 títulos de propiedad en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que la transformación se construye paso a paso, con determinación y con amor al pueblo, al acompañar a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, a entregar escrituras y subdivisiones del Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial.

En el domo del parque “Los Gemelos”, en la supermanzana 227, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta Ana Paty Peralta entregaron 303 escrituras y 3 subdivisiones para el bienestar de más de mil 400 personas de 13 colonias, entre ellas Agua Azul, Santos, Diamante, Justicia Social o Tierra y Libertad.

“Esto es parte de un trabajo que inició en 2018, cuando en el municipio de Benito Juárez comenzamos la transformación con el pueblo, para el pueblo y de la mano del pueblo. Aquí en Cancún sabemos bien lo que representa luchar durante años por un pedazo de tierra, por un hogar propio, y por eso este programa de regularización no solo entrega papeles, entrega dignidad”, explicó Mara Lezama a las y los beneficiarios.

La Gobernadora añadió que en este gobierno humanista con corazón feminista cuando se entregan escrituras se entrega también la posibilidad de acceder a servicios básicos, de abrir calles, de tener banquetas, agua y luz. Por ello, enfatizó que la transformación se construye paso a paso, pues cada escritura entregada es un paso más hacia un Quintana Roo con justicia social, donde nadie se queda fuera ni nadie se queda atrás, tal y como se contempla en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Durante la ceremonia, la presidenta Ana Paty Peralta dio a conocer que en Benito Juárez ya no se permitirá que se sigan haciendo fraccionamientos sin servicios. Como ejemplo, citó el predio Hakuna Matata, que es irregular y por eso no se permitió que avance.

Asimismo, afirmó que el Ayuntamiento seguirá invirtiendo en las colonias que durante largos años fueron olvidadas.

Al exponer los alcances de este programa municipal, el regidor Samuel Mollinedo Portilla destacó la participación de los vecinos de las colonias beneficiadas, por confiar y acercarse para gestionar las escrituras. Dijo que a la fecha se han entregado mil 145 escrituras que representan certeza jurídica en sus viviendas en Cancún.

En el presídium también estuvieron Rosaura Gandelero Vicente, beneficiaria de la colonia Rivera 1, quien recibió sus escrituras después de 25 años de espera; el regidor Samuel Mollinedo Portilla, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad; Pablo Gutiérrez Fernández, secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez; el titular de SEDETUS, José Alberto Alonso Ovando; Mariann González Pliego, directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, y Nora Elizabeth Garza Ramírez, directora del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial.