Seguridad a Rocha es preventiva por contexto en Sinaloa: García Harfuch

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CULIACÁN.-El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con un dispositivo de seguridad asignado por el gobierno federal.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que la decisión responde a evaluaciones de riesgo que se realizan de forma periódica a funcionarios y exfuncionarios. Precisó que Rocha Moya no solicitó dicha protección.

García Harfuch detalló que la medida obedece a que se trata de un exmandatario reciente en una entidad con antecedentes de violencia, por lo que se considera una acción preventiva. No obstante, aclaró que no existe información que indique amenazas directas en su contra.

En el mismo encuentro, realizado en Culiacán, el secretario explicó que la estrategia de seguridad en el estado se sustenta en tres ejes: la reducción de homicidios, la detención de generadores de violencia y el fortalecimiento de las corporaciones policiales locales.

De acuerdo con datos oficiales, entre octubre de 2024 y abril de 2026 se registró una disminución del 44% en los homicidios dolosos. Asimismo, se reportó el aseguramiento de 68 toneladas de droga —incluyendo millones de pastillas de fentanilo— y la detención de cerca de 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se mantiene un despliegue de más de 13 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, incluidos más de 2 mil 700 efectivos de fuerzas especiales.

Además, destacó la inhabilitación de más de 2 mil 100 laboratorios clandestinos, lo que representó un impacto económico estimado en casi 120 mil millones de pesos para grupos del crimen organizado.

En tanto, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que se han implementado operativos específicos para neutralizar objetivos prioritarios, como la Operación Chipagua, así como acciones para desmantelar infraestructura criminal, como la Fuerza de Tarea Alacrán.