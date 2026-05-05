FGR entrevista a 50 personas por caso de agentes en Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó la investigación por la muerte de dos agentes presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, y confirmó que cerca de 50 personas que participaron en el operativo ya son entrevistadas para esclarecer los hechos.

El vocero de la institución, Ulises Lara, explicó que estas diligencias buscan reconstruir lo ocurrido durante el despliegue realizado en el municipio de Morelos, donde fallecieron cuatro personas tras el hallazgo de un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

De acuerdo con la FGR, las entrevistas tienen como objetivo determinar las condiciones en que se llevó a cabo el operativo, así como la participación específica de cada uno de los involucrados.

La investigación también contempla requerimientos a distintas autoridades para verificar si los agentes extranjeros contaban con acreditaciones y autorizaciones legales para operar en territorio mexicano. Asimismo, se analiza si las autoridades estatales tenían conocimiento previo de su presencia y bajo qué marco jurídico se desarrolló la intervención.

El caso se originó a partir de información difundida por la Fiscalía de Chihuahua el 19 de abril, tras el hallazgo de una instalación utilizada para la producción de narcóticos en una zona serrana entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La posible participación de ciudadanos extranjeros elevó el nivel de la indagatoria, por lo que la FGR analiza la eventual comisión de delitos relacionados con la seguridad nacional, lo que llevó a que el caso sea atraído por la autoridad federal.

Ulises Lara subrayó que la FGR es la única instancia competente para llevar a cabo este tipo de investigaciones.

El caso ocurre en un contexto delicado en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente tras reformas que han limitado la actuación de agentes extranjeros en el país.

En ese sentido, la presencia de presuntos agentes de la CIA en un operativo local ha abierto cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación, los protocolos de autorización y los límites legales de la cooperación internacional.

El tema también ha generado reacciones en el ámbito político. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha sido señalada por actores de Morena, quienes la acusan de presuntos vínculos indebidos con autoridades estadounidenses.

La FGR reiteró que continuará recabando pruebas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, tanto por la muerte de las cuatro personas como por las circunstancias en que se desarrolló el operativo.