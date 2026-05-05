Mara Lezama destaca legado histórico de Chetumal en su 128 aniversario

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CHETUMAL.- En el marco del 128 aniversario de la fundación de Chetumal, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó la relevancia histórica, cultural y social de la capital del estado, fundada en 1898 bajo el nombre de Payo Obispo.

La mandataria subrayó que, desde sus orígenes, la ciudad ha sido un punto estratégico para el comercio y un espacio de encuentro cultural en el Caribe mexicano, con una historia estrechamente vinculada al desarrollo institucional de Quintana Roo.

Durante su mensaje, resaltó también uno de los rasgos más representativos de Chetumal: su arquitectura de influencia caribeña inglesa, visible en las tradicionales casas de madera con techos inclinados, las cuales reflejan la relación histórica con Belice y el papel de la ciudad como puerto clave en la región sur.

Finalmente, reconoció el esfuerzo y la identidad de las y los chetumaleños, a quienes felicitó por este aniversario, destacando su contribución en la construcción y crecimiento del estado.