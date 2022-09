“Envidiosas” piden cancelar a mamá ”sexi” que lleva a su hijo a preescolar de Sinaloa. 

Comparte esta Noticia

La tendencia de la cancelación en contra de las madres que son demasiado sexis, a la hora de pasar a buscar a sus hijos, sigue con todo.

Ahora le tocó a Analí, una joven mamá de 23 años, de Sinaloa, instructora de gimnasio, que todos los días tiene una de sus clases a las 5 de la mañana, para después pasar por su hijo y llevarlo a la escuela, a las 7.

Varias madres del preescolar de su hijo se quejaron de que la mujer llega en entallada ropa, como leggins, blusas de tirantes, etc., lo que a decir de las celosas mujeres, solo provoca tentación en los demás padres de familia.

“Es que mírenla: parece que solo viene a buscar a cuál papá engatuzar… por su culpa el marido de mi comadre hasta se pelea por venir a buscar a su hijo”, declaró una mujer, subiendo el video que publicó de la susodicha.

Con lo que no contaba es que las opiniones en redes sociales se voltearán en su contra, resaltando que invadió la privacidad de la madre a la que critica.

Por su parte Analí salió a responder a las redes sociales que su día empieza desde las 4 de la mañana, pues se levanta, hace su propia rutina, adelanta el desayuno y las cosas de su pequeño, y luego se dirige a su primera clase a las 5 de la mañana.

A las 6:30 regresa a levantar a su hijo, lo lleva a la escuela puntual, resaltando que su pequeño tiene un récord Perfecto en asistencia. Regresa al gimnasio, sigue dando clases, después pasa por su infante y juntos van a su casa para que ella prepare el almuerzo, ayude con la tarea de su hijo y continúe en su trabajo extra, como diseñadora.

“Tengo esposo, a quien amo demasiado, y todo el día lo tengo ocupado como para estar pensando en robarme el marido de otras. No me da tiempo, al regresar de mi primer turno del gimnasio, de bañarme y cambiarme. Aún así jamás llego en micro short, faldita o etc a la escuela de mi hijo. Si las mamás les molesta que una se mantenga fitnes, les recomiendo ir a mis clases, a las 5 de la mañana, y dejar de comer garnachas”, puntualizó.