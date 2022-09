“Está avalando la falsedad, la hipocresía y politiquería”, acusa AMLO a Ricardo Monreal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “No estoy de acuerdo con su postura, pero es su libertad”, expresó tajantemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por un reportero sobre su opinión respecto a que el senador Ricardo Monreal Ávila, ex gobernador de Zacatecas, se abstuviera de votar a favor de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La conferencia matutina de este viernes, el presidente la realizó en la 11/a Zona Militar en Zacatecas y ante la presencia del gobernador David Monreal Ávila, expresó su opinión respecto a la posición asumida por el líder de Morena en el Senado y aseguró que, aunque no está de acuerdo con su postura “es su libertad, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres”, dijo enfáticamente.

Para agradecer la aprobación en el Senado de la iniciativa para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y reiteró que “Zacatecas tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, el gobernador David Monreal está trabajando con nosotros de manera coordinada”.

“Me gustaría que los gobernadores del PAN, de Movimiento Ciudadano, expresaran si les ayuda o no el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, que no se queden callados y que puedan expresar si ellos, sin el apoyo, podrían enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, hay 19 estados que tienen menos policías que los elementos que tiene el Ejército y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública”.

“Aún votando en contra, nosotros no vamos a dejar de ayudar a ningún Estado, aunque las autoridades de Guanajuato digan no, no vamos por eso a retirar a la Guardia Nacional, ni a Marina, ni a la Sedena”.

López Obrador sostuvo que el personal militar actuaba “al margen de la ley, al filo de la navaja, a la fecha tenemos mucho personal que está en prisión porque no teníamos el marco legal para actuar en seguridad pública, al tener el control de la Guardia Nacional va a permitir darle una fortaleza para que al momento que se establezca una fecha sea más grande”, explicó que así se podrá cubrir diferentes ámbitos de necesidades en seguridad pública.

Adelantó que en el desfile conmemorativo de la Independencia la Guardia Nacional tendrá una participación destacada y se hablará de la importancia de tener una institución de seguridad pública eficaz, honesta, disciplinada.

El programa se dará a conocer el próximo miércoles.