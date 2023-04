Estalla AMLO contra la DEA por infiltrarse en el Cártel de Sinaloa sin informar a México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Calificando la acción como “una intromisión abusiva”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que su gobierno no fue informado por la agencia estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre los tres infiltrados que tenía en el Cártel de Sinaloa, quienes atestiguaron de los negocios criminales de “Los Chapitos”.

En la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal también reclamó que Estados Unidos siga con prácticas de espionaje, y citó un informe del Departamento de Estado que asegura que hay una división entre las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional del actual gobierno federal.

“Tenemos que verlo, pero no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no, podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”, dijo.

A la pregunta de si la DEA realizó una infiltración sin autorización en México, dijo que incluso hubo un artículo del Washington Post que hablaba de una supuesta confrontación entre la Marina y la Sedena con la organización norteamericana.

“No, no, nada más vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos, de que no van a la lograr nada así porque son campañas del Pentágono, qué tiene que meterse”, contestó.

Se preguntó al mandatario si México planteará en el mecanismo bilateral de seguridad con Estados Unidos Entendimiento Bicentenario el por qué la DEA entró sin autorización al país.

“Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, cómo van a estar espiando, qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos; nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”.

Descartó un reclamo a la DEA, pero dijo que “en su momento se va a hablar de cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo”.