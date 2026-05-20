Estefanía Mercado anuncia proyecto comercial que generará 2 mil empleos en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció la llegada de la plaza comercial La Isla al municipio, un proyecto que, aseguró, detonará la generación de más de 2 mil empleos y fortalecerá la economía local.

A través de redes sociales, la alcaldesa destacó que esta inversión representa una señal de confianza empresarial hacia Playa del Carmen y consolida al destino como uno de los polos con mayor dinamismo económico del país.

“Hoy nos llena de orgullo anunciar la llegada de plaza La Isla a Playa del Carmen, una inversión que representa desarrollo, crecimiento económico y más de 2 mil nuevos empleos para nuestra gente”, expresó.

El anuncio se realizó tras una reunión con Charles El Mann, vicepresidente ejecutivo de la desarrolladora Allux, empresa responsable del proyecto.

De acuerdo con la presidenta municipal, el desarrollo ampliará la oferta comercial y de servicios en la ciudad, además de enviar un mensaje positivo a inversionistas nacionales e internacionales interesados en el destino.

Mercado subrayó que la llegada de nuevas inversiones también es resultado de las acciones implementadas por su administración en materia de seguridad, orden y estabilidad urbana.

“Esto también es resultado del trabajo que hemos realizado para fortalecer la seguridad, el orden y la estabilidad de nuestra ciudad”, señaló.

Asimismo, agradeció al sector empresarial por continuar apostando por Playa del Carmen y reiteró que su gobierno mantendrá las condiciones necesarias para atraer más proyectos de inversión.

Con este anuncio, el gobierno municipal busca reforzar la imagen de Playa del Carmen como un destino atractivo para el desarrollo económico, la generación de empleos y el crecimiento urbano.