Caen alcalde de Atlatlahucán y exedil de Yecapixtla en operativo federal

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucán, como parte de un operativo federal contra grupos delictivos dedicados a la extorsión en el estado de Morelos.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que la captura se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y personal del Centro Nacional de Inteligencia, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la denominada Operación Enjambre.

Según García Harfuch, durante el despliegue también fue detenido Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, tras cumplimentarse cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El titular de la SSPC agregó que continúan las acciones para ejecutar una orden de captura contra Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

De acuerdo con información del gobierno federal, las investigaciones apuntan a presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales que operan en el oriente de Morelos.

Las indagatorias señalan que Agustín Toledo Amaro y Jesús Corona Damián habrían sostenido reuniones con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos y en Baja California.

Además, en febrero de 2025 comenzó a circular en redes sociales un video donde supuestamente aparecen los alcaldes de Atlatlahucán y Cuautla junto a integrantes del crimen organizado.

Toledo Amaro llegó a la presidencia municipal impulsado por una coalición integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Redes Sociales Progresistas de Morelos.

Por su parte, Jesús Corona Damián fue postulado por la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, mientras que Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla entre 2009 y 2012, también fue candidato del PAN.