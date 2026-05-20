Mara Lezama inaugura el Festival Académico Nacional de los CECyTE 2026 en Cancún

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CANCÚN.- Con la participación de estudiantes y docentes de 29 estados del país, Quintana Roo se convirtió en sede del Festival Académico Nacional de los CECyTE 2026 (FAN 2026), uno de los encuentros más relevantes del nivel medio superior tecnológico en México.

La inauguración fue encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, donde del 19 al 21 de mayo se desarrollan actividades académicas, culturales y de intercambio educativo.

Durante la ceremonia de apertura, la mandataria estatal exhortó a las y los jóvenes participantes a aprovechar el encuentro para demostrar su talento y fortalecer sus proyectos de vida alejados de conductas autodestructivas.

“Estoy convencida que será una jornada de gran beneficio para el desarrollo personal y de gran éxito para todas y todos los participantes. ¡Que vivan las juventudes!”, expresó.

En el evento también participó Iván Flores Benítez, quien destacó que este festival reafirma el papel de los CECyTE como parte fundamental del Bachillerato Nacional.

Señaló que el sistema educativo apuesta por la ciencia, la tecnología y los valores humanos como herramientas para transformar la vida de las juventudes a través de la educación.

Por su parte, la directora general del CECyTE Quintana Roo, Silvia Mendoza, resaltó que por primera vez el estado alberga este encuentro nacional, coincidiendo además con el 30 aniversario de la institución en la entidad.

Durante tres días, Cancún será punto de reunión para miles de estudiantes que competirán y compartirán conocimientos en distintas disciplinas académicas, promoviendo la sana convivencia y el fortalecimiento de la educación tecnológica.

En la inauguración también estuvieron presentes la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; la diputada Alexa Murguía Trujillo; el rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, Enrique Arturo Baños Abedun De Lima, y autoridades educativas estatales.