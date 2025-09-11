Estefanía Mercado convierte a Playa del Carmen en el municipio con mejores servicios públicos de Q. Roo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de su primer año de gobierno, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, resaltó que gracias a una estrategia integral y a una inversión histórica, la ciudad se ha consolidado como el municipio con los mejores servicios públicos de todo Quintana Roo, evaluado ya entre las ciudades mejor calificadas del país en este rubro.

“Prometimos una ciudad con servicios públicos de calidad y hoy podemos decir con orgullo que lo cumplimos. Lo dicho, hecho”, afirmó la presidenta municipal.

Resultados alcanzados:

• Rescate del servicio de recolección de basura, regularizado y convertido en el más eficiente del estado, con la recolección de más de 200 mil toneladas de desechos en el primer año de gestión.

• Más de 20 mil metros cuadrados de bacheo en colonias y fraccionamientos.

• Mantenimiento de 136 mil 650 metros lineales de guarniciones y camellones.

• Barrido manual y mecánico en 192 millones de metros cuadrados de vialidades.

• Instalación de 5,825 luminarias para brindar más seguridad y confianza a la ciudadanía.

• Realización de 749 desazolves para prevenir inundaciones en temporada de lluvias.

Con estas acciones, el gobierno de Estefanía Mercado ha logrado recuperar la confianza ciudadana y garantizar que Playa del Carmen cuente con un sistema de servicios públicos digno, moderno y eficiente.

“Este gobierno trabaja con hechos, no con palabras. Nuestro compromiso es claro: elevar la calidad de vida de las y los playenses y asegurar que los servicios lleguen a cada colonia y a cada familia”, puntualizó la alcaldesa.