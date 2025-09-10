Estefanía Mercado cumple su palabra; tres mil familias reciben su despensa de “Playa Llena, Corazón Contento”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la entrega de despensas del nuevo programa “Playa Llena, Corazón Contento”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la alimentación mensual de tres mil familias playenses.

El evento se realizó en el domo del Centro Comunitario de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde la alcaldesa afirmó que este programa es una acción directa para que ninguna familia se quede sin comida en la mesa.

“En campaña dijimos que nunca más un adulto mayor tendría que elegir entre comer o comprar sus medicinas. Hoy lo estamos cumpliendo. Este programa nace para dar certeza y tranquilidad a nuestra gente”, señaló ante los beneficiarios.

En la entrega de productos de la canasta básica, Estefanía Mercado destacó que este trabajo municipal complementa los programas federales impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y los programas estatales encabezados por la gobernadora Mara Lezama, en beneficio de las familias de Playa del Carmen.

El programa, 100% municipal, brinda mensualmente canastas básicas a tres mil familias, asegurando que padres, madres y abuelos no tengan que elegir entre comer o pagar medicinas.

Cada caja de alimentos, señaló la presidenta municipal, lleva un mensaje de acompañamiento y respaldo de un gobierno cercano que trabaja por el bienestar de la gente.

Finalmente, reconoció la labor de la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez, quien durante su participación reiteró que este programa brinda apoyo y tranquilidad a las familias de la ciudad.

“Cuando una mesa se llena, se lleva también la esperanza, y cuando una familia se fortalece, se fortalece toda la ciudad”, resaltó la funcionaria, quien detalló que el 25 por ciento de los beneficiarios son hombres jefes de familia.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Paya del Carmen refrenda su compromiso de gobernar con justicia social y cercanía a la gente.

Acompañaron a Estefanía Mercado, Eduardo Asencio, presidente honorario del DIF municipal, así como funcionarios del gabinete, integrantes del Cabildo y familias playenses.