Estefanía Mercado gestiona ante CFE mejoras para hacer frente a los apagones en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Ante las afectaciones provocadas por los recientes apagones en distintas zonas de Playa del Carmen, la presidenta municipal de Estefanía Mercado sostuvo una reunión de trabajo con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guillermo Peredo, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y gestionar mejoras en la infraestructura eléctrica del municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa llevó de manera directa el sentir y la preocupación de las y los playenses afectados por las fallas en el suministro eléctrico, al tiempo que planteó la necesidad de ampliar la capacidad energética ante el acelerado crecimiento de la ciudad.

“Fuimos muy claros: Playa del Carmen sigue creciendo y necesitamos mayor capacidad e infraestructura eléctrica para evitar que estas situaciones sigan afectando a las familias, comercios y trabajadores”, expresó Estefanía Mercado.

La edil subrayó que las interrupciones en el servicio eléctrico impactan tanto la vida cotidiana de las familias como la actividad económica y laboral del municipio, por lo que insistió en la importancia de mantener una coordinación permanente con la CFE para atender esta problemática de fondo.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron establecer una mesa permanente de gestión y coordinación para dar seguimiento a las necesidades de infraestructura eléctrica y buscar soluciones de largo plazo que permitan garantizar un servicio más eficiente y estable para la población.

“Porque gobernar también significa dar la cara y gestionar soluciones para nuestra gente”, puntualizó Estefanía Mercado.

El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando acciones y gestiones ante las instancias correspondientes para garantizar servicios públicos de calidad y responder a las demandas de una ciudad en constante crecimiento.