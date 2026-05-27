Gobernadora de Morelos rechaza rumores sobre cancelación de visa; acusa campaña de desprestigio

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CUERNAVACA.- Margarita González Saravia rechazó las versiones sobre presuntas amenazas del crimen organizado en su contra y desmintió los rumores que aseguran que le fue cancelada la visa para ingresar a Estados Unidos.

La mandataria calificó ambas versiones como “mentiras” y afirmó que forman parte de una campaña de desprestigio dirigida contra su administración y el proyecto de la Cuarta Transformación.

“En las últimas semanas se han puesto muy mentirosos. Han dicho que ya no tengo visa para entrar a Estados Unidos, lo cual es mentira. También dijeron que me amenazó el crimen organizado, y eso también es falso”, declaró.

La polémica surgió luego de las declaraciones de Raúl Tadeo Nava, quien actualmente participa como testigo protegido y señaló que presuntamente Júpiter Araujo Bernard, identificado como supuesto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, habría intentado enviar mensajes a la gobernadora mediante intermediarios.

Según ese testimonio, el grupo criminal buscaba presionar para obtener acuerdos relacionados con seguridad, libre tránsito de drogas y designación de funcionarios en municipios.

Durante un evento realizado en Zacatepec junto al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, la gobernadora respondió de manera directa a las versiones difundidas.

“No le tengo miedo a los trancazos. Soy una mujer que ha luchado toda su vida por el pueblo”, expresó.

González Saravia también aseguró que parte de los ataques tienen un componente misógino y sostuvo que aún existen sectores que cuestionan la capacidad de las mujeres para gobernar.

“Como mujer también enfrento embates de la derecha y de la misoginia. Hay quienes todavía no creen que las mujeres podemos gobernar y gobernar bien”, afirmó.

Finalmente, reiteró que continuará trabajando en coordinación con el gobierno federal y las corporaciones de seguridad para fortalecer la estrategia de paz en Morelos.