Impulsa Mara Lezama obras estratégicas para transformar Cozumel

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COZUMEL.- En reunión de trabajo, la gobernadora Mara Lezama y el presidente municipal José Luis Chacón revisaron el estatus de la cartera de proyectos estratégicos en infraestructura, salud, movilidad, vivienda y medio ambiente en Cozumel.

Se confirmó la rehabilitación de canchas de fútbol del programa “Mundial Social”, así como intervenciones en vialidades.

Por otro lado, revisaron las obras que proyectan a través del Fideicomiso de Turismo Crucerista como la rehabilitación del malecón en la avenida Rafael E. Melgar con criterios de modernización urbana, los estudios técnicos para la recuperación de playas erosionadas y los avances de la construcción del Cuartel de Seguridad Pública en Cozumel.

Asimismo, revisaron el avance en las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Miguelito” en Cozumel.

En educación, se mantiene el avance en la construcción de domos escolares, con programación de entrega escalonada al inicio del próximo ciclo escolar. Mientras que en conectividad, se mantienen gestiones para ampliar rutas aéreas internacionales.

La gobernadora Mara Lezama señaló avances en la gestión del nuevo hospital del IMSS, proyecto para el cual ya fue entregado un predio de cuatro hectáreas al instituto y actualmente se trabaja en infraestructura hidráulica y eléctrica para iniciar la obra.

Por su parte, José Luis Chacón reconoció el seguimiento del Gobierno del Estado a proyectos prioritarios para la isla, particularmente en temas de salud, vivienda, recuperación de playas e infraestructura urbana.