“Nadie le va a tocar un pelo”: PAN arropa a Maru Campos afuera de la FGR

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CIUDAD DE MÉXICO.- María Eugenia Campos Galván acudió a instalaciones de la Fiscalía General de la República para comparecer en torno a las investigaciones relacionadas con un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua y la presunta participación de agentes de la CIA.

La mandataria estatal fue acompañada por integrantes de Partido Acción Nacional, entre ellos su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien aseguró que la gobernadora enfrenta una persecución política por parte del gobierno federal.

Romero Herrera afirmó que la administración de Campos ha combatido al crimen organizado mediante operativos y desmantelamiento de instalaciones dedicadas a la producción de narcóticos.

“Creen que vamos a dejar de denunciar el narcopacto que existe en este país. Que les quede claro, no van a dejar de suceder”, declaró el dirigente panista en conferencia de prensa.

El líder nacional del PAN sostuvo además que políticos y periodistas ajenos al oficialismo enfrentan hostigamiento político y aseguró que denunciarán los hechos ante las autoridades correspondientes.

“Nadie le va a tocar un pelo a la gobernadora”, expresó.

Por su parte, Maru Campos agradeció el respaldo de dirigentes y simpatizantes panistas y aseguró que acudió voluntariamente a comparecer ante la FGR.

“Doy la cara porque tengo la dignidad para hacerlo”, señaló la gobernadora.

También acusó que el procedimiento se realizó “con trampas” y afirmó que existe un ambiente de “totalitarismo” al que, dijo, todos están expuestos.

Mientras la mandataria comparecía, simpatizantes del PAN se manifestaron afuera de instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez y también realizaron movilizaciones en Chihuahua en respaldo a la gobernadora.

Los asistentes señalaron que la convocatoria se organizó a través de redes sociales y calificaron la investigación federal como un acto de presión política contra la mandataria estatal.