Estefanía Mercado pone en marcha programa “Tu Escuela Azul” para fortalecer la cultura cívica y la prevención del delito

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PLAYA DEL CARMEN.- Con la participación de alumnas y alumnos de la secundaria “Vicente Guerrero”, la presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha el programa “Tu Escuela Azul”, a fin de fortalecer la cultura de la prevención, los valores cívicos y la confianza entre estudiantes, ciudadanía y las instituciones de seguridad.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), la alcaldesa destacó que la paz se construye desde el hogar, las escuelas, los espacios públicos y la participación activa de las nuevas generaciones.

“La seguridad comienza desde casa, en las aulas, en nuestros parques, en nuestras playas y, sobre todo, en nuestros jóvenes, cuando siguen teniendo metas y esperanza. Con ustedes es donde comienza la seguridad y la prevención”, expresó.

Estefanía Mercado promovió entre las y los estudiantes la importancia de la educación cívica y el respeto a los símbolos patrios, invitándolos a investigar el contenido del artículo 45 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos, explicó que el programa busca acercar a las instituciones educativas a la corporación mediante actividades cívicas y formativas, que fortalezcan la cultura de la legalidad, el respeto a los símbolos patrios y la confianza ciudadana.

Asimismo, reconoció el respaldo permanente de la presidenta Estefanía Mercado al fortalecimiento institucional y a la dignificación de la labor policial.

“Queremos que vean en nuestras y nuestros policías un ejemplo de que las metas se pueden alcanzar con esfuerzo, preparación y valor. Detrás de cada uniforme hay una persona que decidió servir a los demás y contribuir al bienestar de su comunidad”, manifestó.

En diálogo abierto con las autoridades, la comunidad estudiantil expresó su interés por contar con mayor seguridad, cercanía policial y protección en parques y espacios públicos, además de reconocer el trabajo que realizan los elementos de la corporación.

Finalmente, el director de la secundaria “Vicente Guerrero”, Julio Andrés Páez Mendoza, agradeció la invitación para participar en el programa y reconoció el esfuerzo conjunto entre autoridades, docentes y familias para fortalecer la formación de las y los adolescentes.

En la ceremonia, las y los policías Carlos Alonso Torres Hernández, Gabino Zacarías Pérez Salas, Alaín Cortés Vázquez, Rosaura Avendaño Obando y Ariz Crisande Juárez Virgilio, recibieron diplomas de reconocimiento por su destacada labor en acciones de prevención del delito, promoción de la cultura de la legalidad y fortalecimiento de los vínculos entre la corporación policial y la ciudadanía.

La actividad inició con una ceremonia en la que se rindieron honores a la Bandera Nacional, se entonaron los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano. El alumno Saúl Alexander Toto presentó las efemérides de junio, mientras que la alumna Kenia Alatriste Tamayo realizó el Juramento a la Bandera.

En la misma ceremonia se realizó una exhibición canina a cargo del Grupo K9, especializado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y en la detección de narcóticos.

Al evento asistieron Luis Herrera, secretario general del Ayuntamiento; Karen Román Flores, secretaria técnica de la Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad; integrantes del cabildo, docentes y padres de familia.