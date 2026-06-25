Piden declarar contingencia ambiental por crisis de sargazo en el Caribe Mexicano

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TULUM.- Especialistas y organizaciones ambientales alertaron que la llegada masiva de sargazo al Caribe Mexicano ha superado la capacidad de respuesta actual, por lo que consideraron necesario declarar una contingencia ambiental que permita atender la crisis con mayores recursos y coordinación entre autoridades.

Iván Pennie, especialista en manejo costero integrado, señaló que el fenómeno ha alcanzado niveles récord y que las labores de limpieza realizadas por los tres órdenes de gobierno y el sector privado han resultado insuficientes ante la magnitud del recale.

Advirtió que se trata de millones de toneladas de sargazo que rebasan la tecnología disponible actualmente, además de un problema que ha sido identificado desde hace años sin que se hayan concretado soluciones efectivas, a su juicio, por falta de inversión, planeación y voluntad política.

El especialista sostuvo que el problema ya no debe entenderse únicamente como un asunto de limpieza de playas, sino como una crisis ambiental que requiere medidas extraordinarias, especialmente por sus impactos en los ecosistemas costeros y en la imagen turística del Caribe Mexicano.

También advirtió posibles afectaciones económicas para la región, debido a la alta dependencia de Quintana Roo del turismo, lo que podría incidir en la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y la actividad de prestadores de servicios.

Pennie afirmó que una declaratoria de emergencia permitiría liberar recursos y activar mecanismos más eficaces para reforzar la contención, recolección, manejo y disposición final del alga.

Indicó que, mientras no se reconozca la magnitud del problema, los municipios seguirán enfrentando el recale con capacidades limitadas y acciones reactivas que no logran contener el fenómeno.

Finalmente, llamó a los tres niveles de gobierno a actuar con coordinación, transparencia y responsabilidad, al considerar que el sargazo representa una crisis ambiental y económica que exige respuestas estructurales para proteger al Caribe Mexicano.