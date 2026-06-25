Fut Fest fortalece la convivencia familiar y une a miles de familias en torno al fútbol: Mara Lezama

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CANCÚN.- El Fut Fest instalado en el Malecón Tajamar vivió anoche un momento inolvidable, en donde las y los cancunenses convivieron y celebraron con sus familias el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, convirtiéndose en una auténtica fiesta familiar, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante la emisión del programa La Voz del Pueblo, la Gobernadora recordó el ambiente que se vivió en este espacio público, al que acudió tras regresar de una gira de trabajo en la Ciudad de México y se sumó a miles de personas que se reunieron para disfrutar del encuentro en un ambiente de sana convivencia, alegría y unidad.

Mara Lezama destacó que estos eventos gratuitos han permitido que niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores compartan momentos de esparcimiento en familia, fortaleciendo el tejido social a través del deporte. “Qué maravilla ver a las familias reunidas, disfrutando del fútbol en un ambiente sano, completamente gratuito y sin alcohol. El fútbol genera comunidad y une a las personas”, expresó.

Además de Cancún, los Fut Fest se realizaron de manera simultánea en diversas ciudades de Quintana Roo, entre ellos Bacalar, Tulum, Chetumal e Isla Mujeres, congregando a miles de aficionados que celebraron la victoria de la selección nacional.

En otro tema, Mara Lezama informó sobre la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional para dar seguimiento a la estrategia integral contra el sargazo.

Explicó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina, especialistas y científicos para fortalecer las acciones de contención en aguas profundas, con el objetivo de evitar que la macroalga llegue a las playas y aprovecharla mediante proyectos de generación de biogás, fertilizantes y otros usos productivos.

La Gobernadora señaló que Quintana Roo ha invertido cerca de 500 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para el combate al sargazo, incluyendo embarcaciones sargaceras, barreras de contención y sistemas de monitoreo especializados.

Asimismo, a lo largo del programa reiteró el compromiso de este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, para continuar impulsando programas sociales, acciones de salud, prevención de la violencia contra las mujeres, infraestructura deportiva y proyectos educativos que contribuyan al bienestar de las familias quintanarroenses.

Finalmente, reconoció la participación ciudadana en los distintos Fut Fest realizados en el estado y aseguró que estos espacios continuarán promoviendo la convivencia familiar y el orgullo por México en el marco de las competencias internacionales de fútbol.