¿Fisura en la 4T caribeña?

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La última palabra

– El verde empezó a transitar solo

Por Jorge A. Martínez Lugo

Ya estaba cantado, pero es hasta el registro cuando aparece la primera fisura electoral explícita de la 4T en Quintana Roo. Al menos así parece. Ninguno de los cinco aspirantes fue registrado por los tres partidos de la 4T. Quiere decir que no van en total unidad. Podría decirse: en política, eso es natural. Mientras tanto, las negociaciones, acuerdos y virtuales pactos se cocinan, avanzan.

Rafael Marín fue registrado como candidato de Morena y PT, le faltó el verde.

Eugenio Segura y Ana Patricia Peralta fueron registrados solo por Morena; le faltaron el verde y PT.

En solitario, el verde registró como “plan C”, a una gris legisladora local como su figura principal; no le alcanzó para más. Sin embargo, quieren todo Quintana Roo para sus negocios.

Los verdes, por supuesto, no van con Rafael Marín y tampoco en alianza con la y el aspirante de Morena para evitar la obviedad; el verde empieza a caminar solo. Esto sería sano, para ver hasta dónde llega su votación propia, sin trasvase de votos de morena al verde.

Sin embargo, el “plan A” y el “plan B” verdes siguen firmes, estirando la liga hasta el final, esperando que el morenismo ceda al chantaje, como siempre.

Las señales del Palacio Nacional parecen ser cada vez más claras para el Verde. Si quieren ir solos, pueden hacerlo, como ya empezaron con su candidata a la gubernatura de Quintana Roo. Sin embargo, en política, todo puede suceder. En Colima ya rompieron la alianza y al parecer en SLP están en eso de la mano de la mafia Gallarda.

El escenario es cuando menos confuso para los quintanarroenses: Eugenio Segura y Ana Patricia Peralta fueron registrados solo por el morenismo, cuya buena parte de su militancia -habría que ver en qué medida-, no los siente como dos perfiles 4T.

Explíquese como cada quien quiera y pueda hacerlo, pero el primer jaloneo, la primera fisura manifiesta, se acaba de presentar en los registros de quienes aspiran a gobernar Quintana Roo por la 4T.

El gran pacto (nadie quiere rompimiento) avanza en Quintana Roo rumbo a 2027 y 2030.

El jaloneo o fisura ¿es bueno o es malo? Lo veremos en el desarrollo del proceso, mientras, usted tiene la última palabra.