Estefanía Mercado supervisa obras deportivas en Playa del Carmen como parte del programa “Mundial Social 2026”

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de su política de gobierno cercano a la gente y de recuperación de espacios para la convivencia familiar y la construcción de paz, la presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó los avances de infraestructura deportiva contemplados dentro del proyecto “Mundial Social 2026”, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

“Gracias al apoyo de la Presidenta de la República y de la gobernadora Mara Lezama hemos recuperados espacios deportivos, canchas que ahora tienen pasto sintético para la práctica del futbol”, dijo durante un recorrido en el que estuvo acompañada por el titular de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), Jacobo Arzate, y el titular del Instituto del Deporte del municipio, Alberto López.

Durante el recorrido realizado por los fraccionamientos El Petén y Las Flores, la Alcaldesa anunció que Playa del Carmen contará con cuatro nuevas canchas de fútbol 5 y cinco multicanchas en distintos puntos de la ciudad.

La inversión es superior a los 10 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

“Estamos transformando espacios públicos en lugares seguros, dignos y funcionales para nuestras niñas, niños, jóvenes y familias, porque el deporte también construye paz y comunidad”, expresó Estefanía Mercado al reiterar que su administración seguirá trabajando en territorio para acercar infraestructura y bienestar social a las colonias y fraccionamientos del municipio.

La Presidenta Municipal subrayó que estas acciones representan una inversión social con visión de futuro, enfocada en generar espacios públicos de calidad para la niñez y juventud playense.

En la supervisión de obras, el titular de la Codeq, Jacobo Arzate, informó que se beneficiará a más de 45 mil personas, como parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la convivencia social, la recreación y los valores familiares a través del deporte.

Explicó que las nuevas canchas de fútbol 5 estarán ubicadas en los fraccionamientos Pescadores II (dos canchas), El Petén y Misión de las Flores; en tanto, las cinco multicanchas se ubican en Domo Villamar, colonia 28 de Julio, parque Independencia (dos espacios) y en el parque Gonzalo Guerrero.

En tanto, el titular del Deporte en el municipio, Alberto López, expuso que de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), los nuevos espacios incluirán trabajos de terracería, trazo y nivelación, instalación de pasto sintético deportivo, drenaje pluvial, porterías reglamentarias, iluminación deportiva y cercado perimetral.

Con estas acciones, el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado refrenda su compromiso de impulsar infraestructura urbana y deportiva que fortalezca el tejido social y contribuya a la construcción de una ciudad más segura, activa y con mayores oportunidades para todas y todos.