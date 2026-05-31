Mara Lezama respalda histórica integración del Consejo Peninsular del Chile Habanero para impulsar a familias del campo

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MÉRIDA.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la histórica integración, después de 16 años, del Consejo Peninsular para la Regulación del Habanero A.C., un organismo responsable de la certificación, vigilancia y promoción de la denominación de origen del chile habanero de la Península de Yucatán.

El evento se realizó en Mérida con la presencia del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, con la participación de la gobernadora Mara Lezama, de Quintana Roo; Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, y Jorge Luis Lavalle Maury, secretario de Desarrollo Económico de Campeche y representante de la gobernadora Layda Sansores.

Durante su participación, la gobernadora de Quintana Roo subrayó que después de 16 años, e incluso una controversia constitucional, la coordinación entre los tres estados de la Península y el IMPI permitirá generar mejores condiciones para que productores y emprendedores accedan a nuevos mercados y obtengan mayores beneficios económicos que se reflejen en prosperidad compartida.

“Estamos haciendo las reglamentaciones con el objetivo de que la prosperidad compartida y el beneficio sean para esas productoras y productores y esas empresas que lo producen, envasan y ahora se pueda exportar, sabiendo que tiene una denominación de origen que le da una exclusividad y un mayor valor”, explicó la Gobernadora.

Asimismo, resaltó que, hasta 2024, la entidad registró una producción de 986 toneladas de chile habanero con un valor superior a 26 millones de pesos; mantiene una producción creciente en municipios como José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. Añadió que existen 28 micro, pequeñas y medianas empresas con marca registrada y distintivo “Hecho en Quintana Roo” que utilizan este producto como parte fundamental de su oferta comercial.

La gobernadora Mara Lezama enfatizó que Quintana Roo ya logró la identificación geográfica de la miel, del pulpo maya, del chicle maya, y se seguirá trabajando en conjunto para que las familias del campo ganen más, unidas y unidos para transformar.

Durante el evento, en el que se develó la placa de la instalación del Consejo Peninsular para la Regulación del Habanero A.C., que estuvo por más de 16 años sin funcionamiento formal, se explicó que el chile habanero de la Península de Yucatán cuenta con denominación de origen desde 2010 y la reactivación del Consejo es un paso clave para garantizar trazabilidad, certificación, calidad y protección comercial.

Acompañó a la gobernadora Mara Lezama el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Jorge Aguilar Osorio.