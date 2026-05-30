Prótesis y brassieres ortopédicos devuelven bienestar y confianza a mujeres de Chetumal: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Para que más mujeres chetumaleñas mejoren sustancialmente su calidad de vida, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 47 prótesis de mama externas y 94 brassieres ortopédicos, durante un evento celebrado en el parque Aarón Merino, de esta capital.

“Este es un gobierno que está comprometido a servir, a transformar vidas, a acabar con la arrogancia del poder y no nos vamos a cansar. Trabajamos 24/7 sin descanso, para el bienestar de todas y todos”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo afirmó que “una persona que lucha, una mujer que ha enfrentado una enfermedad y que ha sido resiliente, desea recuperar independencia, tranquilidad y calidad de vida”.

Añadió que cuando una mujer se siente acompañada después de una enfermedad, también recupera fuerza y cuando las instituciones trabajan juntas, la ayuda siempre llega más lejos.

En esta entrega, estuvieron junto con la Gobernadora la titular de la Beneficencia Pública, Claudia Gómez Verduzco; la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández; el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, y el secretario general del Ayuntamiento, Luis Gamero Barranco.