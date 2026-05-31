PAN cierra filas con Maru Campos en Chihuahua; Fox, Calderón, Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya reaparecen juntos

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CHIHUAHUA.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, recibió el respaldo de liderazgos nacionales del PAN en un acto multitudinario celebrado en la capital del estado, donde coincidieron los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz y Ricardo Anaya Cortés.

El encuentro, denominado “Yo con Maru”, se realizó luego de que la gobernadora fuera citada a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR), situación que motivó una muestra de respaldo por parte de dirigentes, legisladores y militantes panistas.

Además de los exmandatarios, acudieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el expresidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza; y el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, junto con diputados, senadores y simpatizantes provenientes de distintos puntos de Chihuahua.

Fox y Calderón reaparecen en un evento del PAN

El acto marcó el regreso conjunto a la escena política de los dos únicos presidentes de México emanados del PAN, algo que no ocurría desde hace más de una década.

Durante su intervención, Vicente Fox aseguró que el país enfrenta problemas relacionados con la justicia y el federalismo, al tiempo que lanzó críticas contra Morena y el gobierno federal.

El exmandatario afirmó que principios como la democracia, la libertad, los derechos humanos, el respeto a la ley y la economía de mercado enfrentan desafíos bajo la actual administración.

Por su parte, Felipe Calderón expresó su respaldo a Maru Campos y destacó su estrategia de combate a la delincuencia en Chihuahua.

“México necesita más Maru Campos y menos Rocha Moya”, afirmó el expresidente ante cientos de asistentes.

Calderón también defendió las decisiones tomadas durante su administración en materia de seguridad y reiteró que enfrentar al crimen organizado fue una decisión que consideró necesaria para el país.

Maru Campos asegura que continuará enfrentando al crimen

Durante su discurso, María Eugenia Campos sostuvo que continuará al frente de la lucha contra la delincuencia en Chihuahua y rechazó las acusaciones en su contra.

La gobernadora afirmó que seguirá trabajando para garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses y se definió como víctima de persecución política.

Asimismo, aseguró que su administración mantendrá las acciones contra los grupos criminales que operan en la entidad.

PAN proyecta liderazgo rumbo a 2030

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, destacó el liderazgo de Maru Campos y señaló que es una de las figuras con potencial para competir por la Presidencia de la República en 2030.

“Si se meten contigo, se meten con todas y todos nosotros”, expresó en referencia a la gobernadora.

Por su parte, Ricardo Anaya afirmó que Campos Galván representa a nivel nacional una postura de confrontación política frente a Morena.

El senador aseguró que la mandataria estatal se ha convertido en un símbolo de la lucha de Acción Nacional contra el partido en el poder.

PAN muestra músculo político en Chihuahua

El evento también fue interpretado como una demostración de fuerza política del PAN en Chihuahua, particularmente después de la movilización realizada por simpatizantes de Morena semanas atrás, donde se lanzaron críticas contra la gobernadora por la presencia de agentes de la CIA durante la destrucción de un narcolaboratorio en abril pasado.

Con la presencia de figuras históricas y actuales del panismo, Acción Nacional buscó enviar un mensaje de unidad en torno a la administración estatal y fortalecer su posicionamiento rumbo a los próximos procesos electorales.