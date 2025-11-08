Estefanía Mercado y Cristina Torres encabezan la jornada ”Tu identidad es tu derecho” en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno, que encabeza Cristina Torres Gómez, en coordinación con el Ayuntamiento de Playa del Carmen, que preside la alcaldesa Estefanía Mercado, llevó a cabo una jornada gratuita “Tu identidad es tu derecho”.

El evento, realizado este sábado 8 de noviembre en el segundo domo del fraccionamiento La Guadalupana, registró una afluencia de alrededor de 300 personas provenientes de distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada se ofrecieron servicios totalmente gratuitos, entre ellos correcciones de actas de nacimiento y matrimonio, expedición de copias certificadas y entrega de actas extemporáneas, en beneficio de la población que más lo necesita.

De manera simbólica, la presidenta municipal Estefanía Mercado y la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, realizaron la entrega de actas de nacimiento a infantes, refrendando el compromiso de ambos órdenes de gobierno con el derecho a la identidad desde la primera infancia.

Asimismo, la presidenta municipal y la secretaria de Gobierno recorrieron los módulos de atención instalados durante esta jornada de identidad, saludando a las familias beneficiadas y dialogando con el personal del Registro Civil, que brindó orientación y atención directa a la ciudadanía.

Este acercamiento permitió confirmar el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal para garantizar servicios de calidad y atención cercana a la gente.

La presidenta municipal Estefanía Mercado resaltó durante este acto que “el derecho a la identidad es la base para ejercer otros derechos fundamentales; por eso, acercar estos servicios de manera gratuita y con calidez humana es una prioridad de nuestro gobierno. En Playa del Carmen trabajamos todos los días para que nadie se quede atrás y todas las personas puedan contar con su documentación oficial”.

Por su parte, la directora del Registro Civil de Playa del Carmen, Luz Marinelly Carrillo, destacó la importancia de contar con un documento oficial de identidad.

“Contar con documentación oficial es fundamental para realizar otros trámites, como la credencial para votar, el pasaporte o procedimientos judiciales. Estamos aquí para aclarar dudas y atender a toda la ciudadanía, de manera directa y con trámites completamente gratuitos”, expuso.

Como parte de esta jornada integral, también se instaló un módulo de atención del Sistema DIF Playa del Carmen, a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, donde se ofreció orientación y acompañamiento a las personas que requerían apoyo. Al evento también acudió el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam.