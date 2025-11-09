Del 10 al 15 de noviembre inicia la tercera jornada de registro del programa “Vivienda para el Bienestar”

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Del 10 al 15 de noviembre se llevará a cabo la tercera jornada de registro del programa “Vivienda para el Bienestar” en los municipios de Othón P. Blanco, Playa del Carmen y Puerto Morelos, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

En coordinación con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), se instalarán módulos de atención para brindar orientación, acompañamiento y resolver dudas de las personas interesadas en acceder a una vivienda digna.

Los módulos estarán ubicados en:

• Othón P. Blanco: Casa ejidal de Calderitas

• Playa del Carmen: Domo deportivo de la colonia Luis Donaldo Colosio

• Puerto Morelos: Domo Cetina Gasca

Los requisitos y horarios de atención serán publicados oportunamente a través de canales oficiales del Gobierno del Estado y de la Sedetus.

La gobernadora Mara Lezama reiteró que este programa es directo con las personas y sin intermediarios, lo que fortalece la transparencia y combate la corrupción, además de garantizar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

Durante esta etapa, el programa contempla la construcción de más de 2 mil 210 viviendas en Playa del Carmen, 420 en Puerto Morelos y 975 en Othón P. Blanco, lo que representa un avance significativo en oportunidades de bienestar y seguridad patrimonial para las familias quintanarroenses.

Estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto de los gobiernos federal y estatal, encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama, para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y promover un desarrollo con justicia social y bienestar compartido.

La SEDETUS invita a la ciudadanía a acudir a los módulos entre el 10 y el 15 de noviembre y a mantenerse informada sobre los próximos avisos oficiales donde se detallarán los requisitos y horarios de atención.